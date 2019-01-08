В Алматы презентовали диагностический прибор Pentacam

Он используется в рефракционной хирургии и хирургии катаракты и глаукомы.

24 декабря 2018 года в Алматы на базе Казахского НИИ глазных болезней в рамках международного сотрудничества прошел семинар совместно с компанией "R-Optics" (Москва) "Томограф переднего отрезка Pentacam AXL: использование диагностических возможностей прибора в рефракционной и катарактальной хиругии".





В семинаре принимали участие директор по развитию компании "R-Optics" Аширматов Д.А. и медицинский директор АО "Казахский НИИ глазных болезней" д.м.н. Сулейменов М.С.

На семинаре был представлен современный диагностический прибор Pentacam AXL, используемый в рефракционной хирургии и хирургии катаракты и глаукомы.

В Казахстане проводится ежегодно около 19 тысяч операций по устранению катаракты. Из них более шести тысяч делают в КазНИИ глазных болезней.

По данным Минздрава, у 56 тысяч человек есть проблемы со зрением, 38% из них страдают глаукомой.

Казахский НИИ глазных болезней является не только главным офтальмологическим центром РК, но и основным центром подготовки будущих офтальмологов.





В настоящее время в Казахском НИИ глазных болезней проходят обучение 80 резидентов. Они получают не только глубокие теоретические знания, но и на практике могут оттачивать навыки благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям в сфере образования.

Приходите на диагностику по адресу: Алматы, улица Толе би, 95а (угол улицы Байтурсынова).

Телефон: +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36

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