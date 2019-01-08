Леффлер прокомментировал информацию о прекращении работы с Головкиным

Первые вести о расторжении деловых отношений Леффлера и Головкина сообщил в твиттере журналист ESPN Дэн Рафаэль.

Промоутер Том Леффлер Геннадия Головкина прокомментировал информацию о прекращении работы с боксером, передает Sports.kz.

Первые вести о расторжении деловых отношений Леффлера и Головкина сообщил в твиттере журналист ESPN Дэн Рафаэль.

— Дэн, GGG сегодня сказал мне, что это желтая пресса, и что им не нужно ничего говорить о нем или его карьере без прямой цитаты лично от него или от меня. Весьма безответственно писать что-то вроде этого, люди теперь используют твой твит для написания полных статей на основе ложной информации, — написал промоутер в ответ Рафаэлю.

Также Леффлер обратился к другим представителям американских СМИ Майку Коппинджеру (The Ring/Fox Sports) и Марку Ортеге (PBC on Fox). Коппинджер на прошлой неделе сообщил новость о скором прибавлении в семье Головкина, а Ортега сравнил ситуацию GGG с разбирательствами Андре Уорда с его бывшим промоутером.

— Майк, перестань спекулировать о карьере Головкина и дождись новостей. Пожалуйста, не упоминай личную жизнь GGG в социальных сетях, он полностью разделяет свою семью и бокс. Прояви к нему немного уважения и подожди, пока мы сделаем официальный анонс.

Марк, ты публикуешь ту же фальшивую информацию, как и другие "медиа". "Обезьяна видит, обезьяна делает". Проверь факты перед тем, как что-то постить или позвони мне. Уорд проиграл три раза, пытаясь разорвать контракт со своим промоутером. TGB Promotions будут рады тебе об этом напомнить, — добавил он.





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