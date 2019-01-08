Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики во вторник

Лишь на востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков.

Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана 8 января, передает Zakon.kz со ссылкой на прогноз РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми местами пройдут осадки, лишь на востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков.

Местами по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, днем местами – метель.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской области – на дорогах гололедица.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами ожидается метель.

В Павлодарской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане 8 января будет облачно, температура воздуха минус 9.

В Алматы - преимущественно облачно, днем 1-2 градуса выше нуля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!