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В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Актау 8 января ожидается туман, гололед.

Фото : из открытых источников8 января 2019, 09:50

В нескольких областях Казахстана синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

8 января в Мангистауской области ожидается местами туман, гололед. В Актау 8 января ожидается туман, гололед.

Вероятность шторма 90-95%.

Днем 8 января в горах Туркестанской области возможны сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с.

В Шымкенте: ночью и утром 8 января прогнозируют усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В Туркестане: 8 января - усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.


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