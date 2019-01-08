20 лет тюрьмы грозит экс-мэру Бишкека

Завершено следствие по делу бывшего градоначальника, подозреваемого в коррупции

Следствие по уголовному делу экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова завершено, сообщает 24.kg.

Как сообщил изданию адвокат бывшего градоначальника – Сергей Слесарев, начался процесс ознакомления с материалами. Юрист отметил, что выявил ряд нарушений в ходе расследования.

Напомним, бывшему градоначальнику предъявили окончательное обвинение, ему грозит 20 лет тюрьмы.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ.

Сергей Слесарев добавил, что дело еще одного бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова передали в суд. Но дата начала процесса пока не объявлена.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК "Дастан" путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.

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