Увлекательный киноконцерт представят в "Астана Опера"

Впервые на этом концерте будет звучать соло саксофона в исполнении Максима Заечковского.

Музыкальные фрагменты из любимых кинолент появятся на широком экране в Камерном зале "Астана Опера" 13 января. Необычный концерт – микс живой музыки и кино – давно полюбился жителям столицы. Идейным вдохновителем и дирижером концерта "Музыка кино" является хормейстер "Астана Опера" Алихан Идрисов, передает Zakon.kz.

- Когда я берусь за создание новой программы, то анализирую предыдущие, прошедшие в нашем театре киновечера, ищу популярные фильмы, интересные мелодии, чтобы публика вновь испытала радостные эмоции от встречи с искусством, - говорит Алихан Идрисов.

Впервые на этом концерте будет звучать соло саксофона в исполнении Максима Заечковского. Музыкант исполнит мелодию из кинофильма Алоиз Бренч "Долгая дорога в дюнах".

В целом же большая часть номеров (а их около 30), прозвучит в исполнении хора и оркестра в Камерном зале впервые.

В концерте примут участие солисты оперной труппы - Меир Байнеш, Рамзат Балакишиев, Салтанат Бекмаганбетова, Макпал Абдреева, Ержан Саипов, Ксения Затула, Улпан Аубакирова, Александр Красиков, Жанель Катпаева, Индира Каратаева, Нурлан Шауаханов, Валерий Селиванов, Руслан Совет, Ельтай Мустанов, Ерлан Мерекенов, Бахтияр Омаров и др.

Их коллеги – музыканты-инструменталисты Алмас Токпанов (кларнет), Руслан Баймурзин (домбра), Константин Стригин (баян), Алихан Идрисов (рояль), Динара Сартай (рояль), Жанибек Бекмадиев (ударные), Максим Заечковский (саксофон) – выступят с сольными номерами. Все произведения прозвучат в аранжировке Алихана Идрисова.

Публика услышит песню С. Мухамеджанова из кинофильма "У подножья Найзатас", а также стихи казахстанского поэта, дедушки Алихана Идрисова – Кабдыкарима Идрисова, чье 90-летие страна отмечала в 2018 году. Кроме того, прозвучат мелодии из отечественных кинолент "Кыз Жибек", "Ангел в тюбетейке" и других.

Не оставят равнодушными зрителей милые сердцу мелодии из культовых фильмов: "Служебный роман", "Человек-амфибия", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Девчата", "Гардемарины, вперед!", "Не бойся, я с тобой", "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Неуловимые мстители", "Розыгрыш", "Гостья из будущего", "Мэрри Поппинс, до свидания!" и др.

В музыкальном вечере принимает участие Детский хор театральной студии, руководитель - Алтынганым Ахметова.

Начало концерта в 17.00

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