Устроивший ДТП водитель Land Cruiser не является полицейским - ДП Алматы

По факту аварии проводится досудебное расследование.

В полиции прокомментировали ночное ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser на проспекте Аль-фараби, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту Управлением дознания ДП Алматы в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч. 2 УК РК. В рамках производства будут проведены все необходимые экспертизы и процессуальные действия, с дальнейшим принятием мер в отношении виновного лица, в соответствии с законодательством. Отметим, что в результате данного ДТП пострадал водитель внедорожника. Сотрудником органов внутренних дел он не является", – сообщили в пресс-службе городского ДП.

Серьезное ДТП произошло минувшей ночью в Алматы на пр. Аль-Фараби. Автомобиль Toyota Land Cruiser на выезде с территории Esentai Mall зацепил один автомобиль, а затем водитель прибавил скорости, протаранил автомашину Mazda, и продолжив движение, врезался в столб и перевернулся. Очевидцы обратили внимание на то, что на сиденье водителя "крузера" висел полицейский жилет. Также на месте аварии находились военное снаряжение и обмундирование, кухонный нож и пустая 5-литровая банка пива.

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