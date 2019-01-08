Порядка 3 тысяч вкладчиков Qazaq Banki получили свои деньги

93% вкладчиков, обратившихся в банк-агент, получили выплату день-в-день.

По данным за 8 января 2019 года, 2 886 вкладчиков АО "Qazaq Banki" уже обратились в банк-агент и получили возмещение на общую сумму 14,4 миллиардов тенге, что составляет 71% от общей суммы обязательств Казахстанский фонд гарантирования депозитов перед вкладчиками АО "Qazaq Banki", передает Zakon.kz.

93% вкладчиков, обратившихся в банк-агент, получили выплату день-в-день. Остальные 7% вкладчиков – главным образом, те, чьи интересы представляли третьи лица по доверенности, по заявлениям которых требовалось юридическое заключение, получили выплату в течение установленных законодательством пяти рабочих дней. 84% вкладчиков получили деньги наличными в кассе банка-агента, 16% вкладчиков выбрали перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в другом банке.

Не выплаченные на данный момент 29% от общей суммы обязательств КФГД предусмотрены в банке-агенте для 15 тысяч вкладчиков, которые пока не обратились за получением гарантийного возмещения (84%). Вкладчики АО "Qazaq Banki" вправе обратиться в банк-агент с заявлением в любой момент до 24 июня 2019 года, а после этой даты заявление можно подать напрямую в КФГД.

По данным ликвидационной комиссии АО "Qazaq Banki", из 18 тысяч вкладчиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 5 368 вкладчиков имеет депозиты сверх максимальной гарантированной суммы или требования по начисленному (не капитализированному) вознаграждению.

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов напоминают: максимальная сумма выплаты из средств КФГД составляет 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте, 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в ликвидируемом банке одновременно в тенге и в иностранной валюте. Возмещение выплачивается каждому вкладчику АО "Qazaq Banki" в любом филиале или отделении банка-агенте ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на основании заявления.

В августе 2018 года Нацбанк РК лишил банк лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Как сообщили в финрегуляторе, данное решение принято "за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, с 28 августа 2018 года".

В октябре того же года суд постановил ликвидировать Qazaq Banki.

12 декабря 2018 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 24 октября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!