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Доллар подешевел после выходных на 5,6 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,51 тенге.

Фото : Zakon.kz8 января 2019, 11:32

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,51 тенге за доллар (-5,61 тенге), объем торгов – 33,55 млн долларов (-13 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,2815 тенге за юань (-0,8655 тенге), объем торгов – 1 300 тыс. юаней(+800 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 372,9-374,5 тенге, евро - 426-428,5 тенге, рос.рубля - 5,56-5,62 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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