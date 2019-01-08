На Скальной тропе в Актау произошел каменный обвал

По словам эксперта, искусственных причин для обвала нет, так как скалы периодически подвержены естественному разрушению.

Каменный обвал произошел 7 января на Скальной тропе в 4 микрорайоне. При обвале каменных фрагментов никто не пострадал, сообщает lada.kz.

"Винить в этом никого не стоит. Там все еще ведутся строительные работы, место огорожено, проект все еще находится в тестовом режиме. У проекта также будет испытательный срок в конце строительства, когда все будет проверяться специальным оборудованием. После сдачи объекта управляющей компанией будут установлены новые камеры наблюдения, а также другие элементы инфраструктуры", - отметил независимый эксперт.

Он также рассказал, что ответственность за случившееся не может нести даже подрядная организация, занимающаяся строительными работами. В данный момент этим занимается ТОО "Нурсат".

"Это обычная ситуация. Скалы разрушаются время от времени. Вины сотрудников ТОО "Нурсат" здесь нет, все еще ведутся строительные работы. Закончатся они весной этого года. Если после сдачи проекта в эксплуатацию будут отмечены подобные инциденты - тогда уже можно будет говорить о чьей-либо вине", - рассказал независимый эксперт.

Ранее сообщалось, что на строительство Скальной тропы понадобится 14 месяцев. Также сообщалось о жалобах жителей Актау на освещение Скальной тропы. Позже сообщалось о пожаре на Скальной тропе.

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