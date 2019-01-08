В Усть-Каменогорске мужчина едва не спрыгнул с моста

На протяжении более получаса молодого человека уговаривали не прыгать с моста, отвлекая различными способами.

В Усть–Каменогорске сотрудники полиции предотвратили трагедию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

6 января около семи часов вечера очевидцы заметили мужчину, который перелез через перила Иртышского моста в г.Усть-Каменогорск и пытается спрыгнуть вниз, после чего сообщили на оперативный канал "102". После получения сообщения незамедлительно были ориентированы и направлены ближайшие экипажи батальона дорожно-патрульной службы Управления полиции Усть-Каменогорска и спасательные службы города.

По приезду на место происшествия, сотрудники полиции увидели, что за перилами стоит парень, угрожающий спрыгнуть вниз. На протяжении более получаса молодого человека уговаривали не прыгать с моста, отвлекая различными способами. Спасательная операция была развернута масштабная, были подключены все экстренные службы.

К счастью благодаря действиям сотрудников дорожно-патрульной полиции и ловкости рук удалось спасти. Спасти молодого человека удалось Мирасу Набиеву, Серику Нуриханову. Через пару мгновений рядом находившиеся люди также схватили молодого человека за одежду и вместе перенесли на безопасную сторону моста.

Как выяснилось позже, это был молодой человек 22 лет в камуфляжной форме. Что подтолкнуло молодого человека на такой шаг, теперь выясняют компетентные службы.

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