АО "Казтелерадио" выплатит более 11 миллионов тенге штрафа

Такое взыскание наложено на компанию за нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК завершено расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "Казтелерадио", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Комитета.

Расследование нарушений законодательства РК проводилось в области защиты конкуренции в отношении АО "Казтелерадио", в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, предусмотренным подпунктом 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

"В действиях Общества (АО "Казтелерадио" - прим ред.) выявлен факт нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, выразившийся в применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин, на услуги по хранению телекоммуникационного оборудования. Постановлением от 20 ноября 2018 года Специализированный межрайонный административный суд города Алматы признал Общество виновным в совершении правонарушения и подверг административному взысканию в виде административного штрафа в размере 11 618 205,36 тенге. В настоящее время постановление вступило в законную силу.

Кроме того, в адрес АО "Казтелерадио", вынесено предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и устранении их последствий.

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