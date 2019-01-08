Политолог: Единая валюта ЕАЭС может появиться к 2025 году

В декабре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что сомневается в появлении единой валюты ЕАЭС в ближайшее время.

Фото : из открытых источников

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев поделился мнением о дальнейших перспективах развития Евразийского экономического союза, передает Sputnik Казахстан. "Сейчас стоит задача создать единый рынок на основе внутренних валют торгового обмена и общую евразийскую национальную валюту примерно к 2025 году. Процесс этот достаточно серьезный, требующий усилий и сложений. Я должен отметить, что позитивные сдвиги с точки зрения консолидации усилий в рамках постсоветского содружества существуют. Пока в рамках Евразийского экономического союза. Полагаю, что в 2020 году мы подойдет к рубежу, который будет называться Евразийский союз, включая систему ОДКБ, военную составляющую по обеспечению системной национальной безопасности стран, входящих в Евразийский экономический союз. Для нас очень важно было бы позитивное участие таких государств, как Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан", — прокомментировал доктор политических наук в эфире Sputnik Молдова. В декабре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что сомневается в появлении единой валюты ЕАЭС в ближайшее время.

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