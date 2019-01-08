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Shuttle-автобусы организуют доставку болельщиков на матч "Барыс" - "Амур"

Встреча состоится на стадионе "Барыс Арена".

Фото : Facebook8 января 2019, 13:03

8 января в 19:30 в Астане "Барыс" будет принимать хабаровский "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги. На матч будет организована подача shuttle-автобусов, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоится на стадионе "Барыс Арена". Чтобы избежать пробок и скопления машин на парковках у стадиона, будет организована доставка болельщиков на специальных автобусах, - сообщили в Astana LRT.

Время отправления автобусов – 18:30.
Место доставки – Стадион "Барыс-Арена".
Точки сбора людей:
• Парковка "СК "Казахстан";
• Парковка у памятника Канжыгалы Богенбай батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка).

Стоимость проезда на специальных "Shuttle-Bus" такая же, как и на городском общественном транспорте.


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