Shuttle-автобусы организуют доставку болельщиков на матч "Барыс" - "Амур"

Встреча состоится на стадионе "Барыс Арена".

8 января в 19:30 в Астане "Барыс" будет принимать хабаровский "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги. На матч будет организована подача shuttle-автобусов, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоится на стадионе "Барыс Арена". Чтобы избежать пробок и скопления машин на парковках у стадиона, будет организована доставка болельщиков на специальных автобусах, - сообщили в Astana LRT.

Время отправления автобусов – 18:30.

Место доставки – Стадион "Барыс-Арена".

Точки сбора людей:

• Парковка "СК "Казахстан";

• Парковка у памятника Канжыгалы Богенбай батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка).

Стоимость проезда на специальных "Shuttle-Bus" такая же, как и на городском общественном транспорте.

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