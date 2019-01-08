Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Сяо Чжана

Как отметил посол Китая Сяо Чжан, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства.

8 января в мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Казахстане Сяо Чжана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Как подчеркнул в ходе беседы Нурлан Нигматулин, сегодня благодаря личной дружбе и регулярным контактам лидеров Казахстана и Китая Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства.

По словам председателя мажилиса, особый характер казахстанско-китайских отношений продемонстрировали исторические государственные визиты президента Казахстана в Китай в июне 2018 года и Председателя КНР в нашу страну в 2013 году, когда было инициировано создание глобального проекта Экономического пояса Шелкового пути.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на результатах совместной работы по сопряжению программ "Нұрлы жол" с китайским проектом "Один пояс, один путь". В их числе - крупные инфраструктурные проекты сухой порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор "Казахстан – Туркменистан - Иран", международный транзитный коридор "Западная Европа – Западный Китай" и др.

Как отметил в свою очередь посол Китая Сяо Чжан, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства.

Отметив динамичный характер развития казахстанско-китайских отношений, Сяо Чжан подчеркнул, что сопряжение программ "Нұрлы жол" и "Один пояс, один путь" реализуется успешно именно благодаря мудрому руководству лидеров Казахстана и Китая. По словам дипломата, сейчас выполняется 55 крупных инвестиционных индустриальных проектов и в нынешнем году планируется запустить ряд новых проектов.

Среди перспективных направлений посол Китая в Казахстане также назвал культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм.

Спикер мажилиса выразил уверенность и в важности развития казахстанско-китайского межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений. Как отметил Нурлан Нигматулин, практический интерес представляет опыт китайских парламентариев законодательного обеспечения проводимой в Китае, прежде всего, реформы инновационного развития, а также экономических преобразований.

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