Теплоснабжение жилых домов в Ауэзовском районе Алматы полностью восстановлено

Причиной возникновения внештатной ситуации стала изношенность трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году, и рассчитанного на 25 лет службы.

Теплоснабжение части жилых домов в Ауэзовском районе Алматы, прерванное из-за порыва трубопровода, полностью восстановлено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в компании, аварийная бригада приступила к аварийным работам сразу же после поступления информации и порыве около 20 часов минувшего понедельника. К 6.30 часам текущих суток теплоснабжение части жилых домов и иных объектов в Ауэзовском районе Алматы, прерванное из-за порыва магистрального трубопровода, проходящего вдоль улицы Саина, полностью восстановлено.

"Для минимизации ограничений по теплоснабжению инженеры ТОО "Алматинские теплосети" изыскали возможность к полуночи подать тепло в 103 из 205 многоквартирных жилых дома, расположенных на территории микрорайона "Мамыр" по запасной схеме. Временное переключение не повлияло на параметры теплоносителя в соседних зданиях", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Также в сообщении отмечено, что причина возникновения нештатной ситуации на тепломагистрали, повлекшая отключение отопления и горячей воды у потребителей, – изношенность трубопровода диаметра 700 мм, введенного в эксплуатацию в 1990 году и рассчитанного на 25 лет службы.

7 января в Алматы некоторые жители в социальных сетях забили тревогу по поводу того, что остались без отопления и горячей воды. Позже стало известно, что произошла авария на магистральном трубопроводе. От отопления и горячей воды были отключены жильцы мкр Мамыр 1,2,3,4,7(с15 по 21 дома), весь поселок Мамыр, ул. Тепличная, Жандосова 184,184а,184б,184в,184в/1,186; Цветочная 2,2а.

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