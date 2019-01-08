Движение поездов по станции Астана-1 перенесут на станцию Астана-Нурлы-Жол

В этой связи ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с 00.00 часов до 18.00 часов 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана-Нурлы-Жол, передает Zakon.kz.

В этой связи ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана.

Вышеуказанная мера обусловлена проведением плановых работ согласно Графику по капитальному ремонту путей и сооружений на станции Астана-1. Работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан для непрерывной и ритмичной работы железных дорог, безусловного соблюдения безопасности движения.

В связи с вышеизложенным, национальный перевозчик просит пассажиров и встречающих учитывать изменение в маршрутах, быть внимательными при отправлении и прибытии поездов.

Для получения более подробной информации просим обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу по номеру 105.

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