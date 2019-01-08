Сарсебаев Жасулан ранее возглавлял областное управление туризма и внешних связей.

В ВКО назначен новый руководитель аппарата акима области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

8 января распоряжением акима ВКО Даниала Ахметова на должность руководителя аппарата акима области назначен Сарсебаев Жасулан Бирликович, который ранее возглавлял областное управление туризма и внешних связей.

Жасулан Бирликович родился 22 июля 1986 года в городе Аягоз Семипалатинской области. По образованию – юрист, в 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году директором Семипалатинского городского филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанская Ассоциация молодых юристов». С 2008 по 2011 г. работал главным специалистом, затем начальником отдела в управлении внутренней политики Восточного Казахстана. С 2011 по 2012 год был заместителем начальника областного управления культуры. Два года проработал руководителем управления по вопросам молодежной политики ВКО. С августа 2015 года возглавил областное управление туризма и внешних связей.

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