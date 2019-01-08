В ДП Алматы пояснили, откуда у водителя Land Cruiser полицейский жилет

Светоотражающий жилет имеется в свободной продаже.

В ДП Алматы дали некоторые пояснения по личности водителя Toyota Land Cruiser, попавшего в серьезное ДТП минувшей ночью, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Жарокова, Управлением дознания ДП Алматы проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч. 2 УК РК.

"Отметим, что в результате данного столкновения пострадал виновник ДТП, водитель внедорожника – гр. Ибраимов Кудайберген, 1980 года рождения, который в настоящее время находится на лечении в больнице. Ибраимов ранее работал в Департаменте полиции города Алматы, техником в процессинговом центре Управления административной полиции в звании старшины. 12.12.2018 года приказом ДП №784 он был уволен из органов внутренних дел на основании поданного рапорта", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Как установлено, машину Toyota Land Cruiser Ибраимов купил три года назад у своего родственника в рассрочку. Со слов его супруги, до сих пор полностью не расплатился.

"Также следует отметить, что светоотражающий жилет имеется в свободной продаже", - добавили в полиции.

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