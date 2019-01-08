Умер актер из фильма "Криминальное чтиво"
Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.
Фото : из открытых источников8 января 2019, 14:50
В США на 83-м году жизни умер американский актер Роберт Рут, передает Lenta.ru.
Актер умер 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.
Рут родился в 1936 году в Чикаго, в 17 лет он вступил в морскую пехоту и принимал участие в Корейской войне.
Рут известен по эпизодическим ролям в телесериалах "Миссия невыполнима", "Все любят Рэймонда" и "Притворщик". Также актер снялся в нескольких фильмах Квентина Тарантино: "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво" (он сыграл сотрудника ресторана, который грабят герой Тима Рота с напарницей).
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