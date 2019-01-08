Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умер актер из фильма "Криминальное чтиво"

Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Фото : из открытых источников8 января 2019, 14:50

В США на 83-м году жизни умер американский актер Роберт Рут, передает Lenta.ru.

Актер умер 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Рут родился в 1936 году в Чикаго, в 17 лет он вступил в морскую пехоту и принимал участие в Корейской войне.

Рут известен по эпизодическим ролям в телесериалах "Миссия невыполнима", "Все любят Рэймонда" и "Притворщик". Также актер снялся в нескольких фильмах Квентина Тарантино: "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво" (он сыграл сотрудника ресторана, который грабят герой Тима Рота с напарницей).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты