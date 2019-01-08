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В Таразе из-за задымления эвакуировали 27 жильцов дома

Произошло возгорание обшивки кабины лифта на площади 3 кв.м.

Фото : из открытых источников8 января 2019, 15:11

8 января в 13:36 на пульт противопожарной службы поступил вызов о задымлении не функционирующего лифта в шестиэтажном жилом доме мкр. Байтерек в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Произошло возгорание обшивки кабины лифта на площади 3 кв.м. Пожарными подразделениями эвакуировано 27 человек, из них 13 детей. Пожар локализован в 14:20 и ликвидирован в 14:24.

На место вызова было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Жамбылской области.


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