ООН ищет страну, которая приютит беженку из Саудовской Аравии

Семья пыталась ее насильно выдать замуж.

В ООН пытаются найти страну, которая даст убежище 18-летней девушке бежавшей из Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Семья пыталась ее насильно выдать замуж. Она четыре дня провела в транзитной зоне в аэропорту Бангкока. Сотрудники аппарата бангкокского представительства Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев вывели девушку. У нее есть с пятидневное разрешение таиландских властей на временное нахождение в стране. В течение пяти дней сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище, сообщает издание "Кхао Сот".

Возвращение домой – это смерть

Жительница Саудовской Аравии Рахаф Альканун 18-ти лет прибыла в Бангкок в прошлую субботу как транзитный пассажир по пути в Австралию. В транзитном зале аэропорта Суваннапхум в Бангкоке у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, предупрежденные отцом девушки. Ей было предложено вернуться на родину первым же рейсом, однако девушка бежала от дипломатов и с субботы по утро вторника оставалась в транзитной зоне аэропорта.

Альканун выложила в субботу в социальные сети рассказ о своем бегстве и его причинах, после чего ее судьбой заинтересовались правозащитники. Женщина сообщила в своем посте, что на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения – смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи.

Хотя в Таиланде работает региональная структура Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сам Таиланд не дает убежища иностранным гражданам. Каждый иностранец, оказавшийся в стране без паспорта, по закону рассматривается как нарушитель визового режима и подлежит депортации. Депортация молодой женщины должна была состояться в понедельник.

Вмешательство правозащитников и ООН

В понедельник утром к властям Таиланда с заявлением обратился Фил Робертсон, региональный представитель Human Rights Watch - международной правозащитной организации с центром в Нью-Йорке.

"Власти Таиланда должны немедленно приостановить депортацию женщины из Саудовской Аравии, которая заявляет, что бежала от домашнего насилия, и боится за свою безопасность в случае насильственного возвращения на родину", - говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Вопреки обычной практике в понедельник депортация не состоялась. Вместо этого иммиграционная полиция начала переговоры с посольством Саудовской Аравии. Представители посольства заявили, что отец девушки готов прибыть в Бангкок, чтобы лично увезти дочь домой.

Во вторник утром, как сообщает "Кхао Сот", сотрудники иммиграционной полиции попытались осуществить депортацию, однако 18-летняя девушка забаррикадировалась в номере гостиницы в транзитной зоне.



Через некоторое время в аэропорт прибыл начальник управления иммиграционной полиции Таиланда, генерал-лейтенант полиции Хакпхан и провел с девушкой переговоры, после чего сделал заявление. "Мы не можем отправлять человека на смерть. В такой ситуации мы не можем отправить ее на родину против ее воли", - сказал начальник иммиграционной полиции.

Вскоре после его заявления в аэропорт прибыли сотрудники ООН и вывели беглянку из здания аэропорта. "ООН предоставит гражданке Саудовской Аравии временное убежище и место временного проживания в Бангкоке. Мы, со своей стороны, поможем обеспечить ее охрану в эти пять дней", - сказал журналистам генерал.

"Если ее отец действительно приедет в Бангкок, то мы сначала спросим ее, захочет ли она с ним встречаться", - добавил Хакпхан, слова которого цитирует газета "Кхао Сот".

Деликатные отношения и голубой алмаз

Действия таиландских властей, разрешивших саудовской беглянке пятидневное пребывание в стране под ответственность ООН, нетипичны для подобных случаев, пишет "Кхао Сот", особенно когда речь идет о стране, с которой у Таиланда очень "деликатные" отношения.

Уровень дипломатических отношений между Таиландом и Саудовской Аравией был понижен до уровня временных поверенных в делах в 1989 году после того, как в Таиланде были убиты два дипломата из посольства Саудовской Аравии и саудовский бизнесмен, друг королевской семьи.

Убитые расследовали в Бангкоке кражу тайским гастарбайтером драгоценностей из саудовского королевского дворца, в том числе крупного голубого алмаза. Убийства до сих пор не раскрыты.

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