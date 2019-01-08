Осужденная за обман на 97 млн тенге намерена выплачивать потерпевшим по 100 тенге

Я вам по 100 тенге буду выплачивать, – обратилась осужденная к потерпевшим.

В Актобе вынесен приговор женщине, обманувшей знакомых почти на 100 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

Психолог из детсада обещала знакомым дешевые квартиры в новых домах. Взяла у них миллионы и уехала в Россию. Мошенницу экстрадировали в Актобе и накануне Нового года вынесли приговор.

За мошенничество Анжеле Арутюновой дали 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Суд обязал ее возместить потерпевшим ущерб 96 млн тенге. Никакого имущества за Арутюновой не зарегистрировано, как она будет возвращать деньги, вопрос. Осужденная возмутилась приговором и обозвала потерпевших недобросовест­ными.

– Я вам по 100 тенге буду выплачивать, – обратилась осужденная к потерпевшим.

В 2015-16 годах Арутюнова обещала знакомым квартиры в строящихся домах по ценам ниже рыночных, сказано в уголовном деле. Деньги ей отдали девять человек, ущерб только одной из потерпевших был 29 млн тенге. Арутюнова утверждала, что деньги она занимала, а долг вернула, но не полностью.

Анжелу Арутюнову арестовали в Краснодаре. Она просила не экстрадировать ее в Казахстан. В следственных изоляторах двух стран она провела 1 год и 4 месяца. До отъезда в Россию она работала в детском саду на улице Тайбекова.

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