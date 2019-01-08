Будет продолжен комплекс мер по наведению порядка в собственных рядах, искоренению условий, которые способствуют совершению сотрудниками коррупционных и других правонарушений - МВД.

В конце января МВД проведет набор порядка 1200 полицейских нового формата из числа лиц с высшим юридическим образованием, с предварительным краткосрочным обучением на три месяца, а в последующем - шесть месяцев в полицейских академиях Казахстана. Об этом 8 января на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Безусловно, будет продолжен комплекс мер по наведению порядка в собственных рядах, искоренению условий, которые способствуют совершению сотрудниками коррупционных и других правонарушений. В их числе проведение в первом полугодии текущего года внеочередной аттестации сотрудников полиции", - сообщил Сулейменов.

Аттестация будет проводиться в несколько этапов с конца января. Руководители областных департаментов, департаментов министерства будут проходить аттестацию в Высшей аттестационной комиссии, остальные сотрудники, которые являются учётно-контрольными в министерстве, будут проходить в центральной аттестационной комиссии. По регионам проверка будет проводиться руководством министерства и другими аттестационными комиссиями, имеющими региональное значение.

Татьяна Ковалева, Астана

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