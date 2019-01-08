Скотокрады, чья добыча измерялась миллионами тенге, обезврежены в Алматинской области

Первая группа воров специализировалась на кражах лошадей, а вторую больше интересовали овцы.

В Алматинской области обезврежены две группы скотокрадов, умыкнувших почти 100 голов лошадей и более 300 овец, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Сначала полицейские задержали преступную группу, промышлявшую конокрадством. В нее входили пятеро мужчин в возрасте 26-42 лет, проживающих на территории Кегенского и Талгарского районов области, а так же в Алматы. Пока, задержанным доказана причастность к трем фактам скотокрадства, общий ущерб по которым составил свыше 26 миллионов тенге.

"Все три факта конокрадства зарегистрированы в октябре и ноябре 2018 года в Кегенском районе. Численность угнанного скотопоголовья составляет 87 лошадей, похищенных у жителей села Жаланаш и Киши Жаланаш. Досудебное расследование по фактам проводится согласно статье 188 части 4 УК РК. Четверо из пяти подозреваемых помещены в изолятор временного содержания Кегенской районной полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Также в пресс-службе областного ДП дополнили, что поиск краденых лошадей пока продолжается, но стражам порядка уже удалось установить район сбыта и лиц, при содействии которых, возможно, производилась реализация похищенного скота.

Вторая группа скотокрадов, обезвреженная усилиями сотрудников Илийской районной полиции, также включала в себя пять человек. Правда, в отличие от криминальных "коллег" задержанных ранее, они промышляли кражами баранов.

Пока задержанные подозреваются в причастности к шести кражам скота, совершенным в течение последних трех месяцев в Жетыгенском и Междуреченском сельских округах Илийского района. Общая численность похищенного скотопоголовья, составила 312 овец.

"Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности. Самому старшему из них 38, а младшему 26 лет. Подозреваемые помещены в ИВС, и в ходе расследования обязательно будут проверены на причастность к другим кражам аналогичного характера, зарегистрированным в Илийском районе, а также в целом по региону", – дополнили в пресс-службе областного ДП.

Досудебное расследование по фактам скотокрадства, предусмотренное ст.188 УК РК продолжается в производстве следователей Илийской районной полиции.

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