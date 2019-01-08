МВД проводит расследование по утечке информации о драке в Караганде

1 января возле одного из ресторанов Караганды был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов на брифинге СЦК прокомментировал утечку информации о драке в Караганде, сообщает Zakon.kz.

"По утечке информации и по другим вопросам проводится служебное расследование, мы по результатам их огласим. Там есть определенные вопросы. Один из людей, который был в этой ориентировке, был арестован. Он проходит по этому делу", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов.

1 января возле одного из ресторанов Караганды был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин 24-27 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала нескольких подозреваемых. Один был объявлен в розыск.

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Прокуратура области призвала граждан и представителей СМИ ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования.

6 января в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего. На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия.

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