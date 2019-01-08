В МВД рассказали, почему не комментировали драку возле ресторана "Древний Рим"

Изучение имеющихся материалов, допрос свидетелей, проведение очных ставок, проведение различных экспертиз - все это потребовало времени.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов пояснил, почему информация о расследовании драки около карагандинского ресторана "Древний Рим" поступала населению с опозданием, передает Zakon.kz.

"В первую очередь, надо учесть, что изучение имеющихся материалов, допрос свидетелей, проведение очных ставок, проведение различных экспертиз - все это потребовало времени. Поэтому сейчас более менее картина выяснилась, личности установлены, люди арестованы, и следствие продолжается... ...Сразу после конфликта была пауза... ... То, что касается нашей пресс-службы... своевременно информировала. Согласно УПК ход следствия не имеем права оглашать ", - сказал Сулейменов.

Он также отметил, что сообщение о драке в полицию поступило не сразу - минут через 40 позвонил сотрудник ресторана.

Сулейменов напомнил, что в ходе расследования произошедшего арестованы девять человек, один их них находится в межгосударственном розыске. Среди арестованных есть граждане Армении и Казахстана. Роль каждого участника будет установлена в ходе следствия.

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