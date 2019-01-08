МВД: Экс-руководитель карагандинской Академии МВД ушел по собственному желанию

Первый заместитель министра внутренних дел поделился своими мыслями по поводу того, для кого предназначался нашумевший ролик про "братву".

Бывший руководитель карагандинской Академии МВД Джан Кенжетаев ушел из органов внутренних дел по собственному желанию, а не из-за скандала вокруг поздравления "братвы", сделанного одним из студентов академии. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

По его слова, Д. Кенжетаев подал рапорт об освобождении от должности в связи с достижением предельного возраста еще в начале декабря.

"Освобождение бывшего начальника академии, генерал-майора полиции Кенжетаева Джана Табылдиновича не связано с этим делом, потому что он еще в начале декабря подал рапорт об освобождении в связи с достижением предельного возраста. Поэтому здесь такое совпадение", - сообщил он.

Говоря о самом обращении, Сулейменов отметил, что курсанты академии не знали, какой характер оно носило. Он также поделился своими мыслями по поводу того, для кого предназначался нашумевший ролик про "братву".

"Наверное, хотел поздравить. Участие личного состава курса... они об этом и не знали. Он просто сам поговорив, сам себя сняв, сказал: "Я вас поздравляю" личному составу курса, а они (курсанты. - авт.) уже прокричали "Ура!". А он это видео своим друзьям, у него есть своя группа, порядка 22 человек, он взял и скинул свою запись", - рассказал Сулейменов.

По словам Сулейменова, после инцидента в академии с занимаемых должностей были уволены и другие лица. Например, заместитель начальника курса, который являлся преподавателем, отвечающим за строевые вопросы.

"Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, что в дальнейшем ему не позволит восстановиться в органах внутренних дел. Вместе с тем освобожден от занимаемой должности начальник данного курса и исполняющий обязанности начальника академии", - заключил Сулейменов.

31 декабря 2018 года заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков записал видеоролик. "Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика... Мы братва, грубо говоря - банда. Процветания Казахстану и нашим семьям", - говорится в видеозаписи.

Татьяна Ковалева, Астана

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