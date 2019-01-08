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Путин успокоил плачущую девочку

Девочка расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.

Фото : из открытых источников8 января 2019, 17:00

Президент России Владимир Путин проявил эмпатию и успокоил ребенка, пишет Лента.ру.

Девочка расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Чего ты заплакала?" — спросил Путин, обнимая девочку.

Сопровождавшая ребенка женщина несколько раз поблагодарила президента за этот жест.


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