Путин успокоил плачущую девочку
Девочка расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Фото : из открытых источников8 января 2019, 17:00
Президент России Владимир Путин проявил эмпатию и успокоил ребенка, пишет Лента.ру.
Девочка расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Чего ты заплакала?" — спросил Путин, обнимая девочку.
Сопровождавшая ребенка женщина несколько раз поблагодарила президента за этот жест.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953123-cad5740e0bde8cfef0f8f3d3ee0aba7d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...