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Интернет-продавцы должны встать на учет – ДГД Алматы

Регистрация производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика.

Фото : retail-loyalty.org8 января 2019, 17:07

Продавцы, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. Об этом сообщили в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

"При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика … в порядке, определяемом законом "О разрешениях и уведомлениях", в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса", - говорится в сообщении.

Уведомление представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

Как отмечается, в настоящее время функционал "Уведомления" о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности - обменные операции с наличной иностранной валютой уполномоченными организациями и электронная торговля товарами реализован в ИС ИНИС, а также в государственной базе данных "Е-лицензирование".


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