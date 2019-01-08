Интернет-продавцы должны встать на учет – ДГД Алматы

Регистрация производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика.

Продавцы, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. Об этом сообщили в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

"При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика … в порядке, определяемом законом "О разрешениях и уведомлениях", в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса", - говорится в сообщении.

Уведомление представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

Как отмечается, в настоящее время функционал "Уведомления" о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности - обменные операции с наличной иностранной валютой уполномоченными организациями и электронная торговля товарами реализован в ИС ИНИС, а также в государственной базе данных "Е-лицензирование".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!