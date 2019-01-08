Кому из полицейских и насколько увеличат зарплату

Увеличение предполагается для сотрудников патрульной полиции на 65%, для сотрудников оперативно-следственных подразделений на 55%.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат Сулейменов рассказал о предстоящих в ведомстве реформах в части повышения оплаты труда сотрудникам, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Хотелось бы остановиться на реформах, которые произойдут в системе органов внутренних дел. Как вы знаете, разработана дорожная карта. В этой карте определены 9 основных направлений, и я хочу на них коротко остановиться. Первое - это оптимизация организационно-штатной структуры ОВД. Это упразднение излишних управленческих звеньев и сокращение штатной численности на 10%", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, подразумеваются, что будут сокращены 450 единиц руководящих должностей.

"Во-вторых, планируется повышение оплаты труда и улучшение социальной защиты сотрудников ОВД. Это предполагается осуществить за счет сэкономленных при сокращении сотрудников порядка 16 млрд тенге, и при выделении дополнительных бюджетных средств", - добавил Ж. Сулейменов.

Он также рассказал, каким подразделениям и насколько будет увеличена оплата труда.

"Увеличение предполагается для сотрудников патрульной полиции на 65%, для сотрудников оперативно-следственных подразделений на 55%, на 25% - участковым инспекторам полиции, и на 20% другим сотрудникам ОВД. Для решения жилищных проблем сотрудникам предлагается расширение перечня должностей, по которым будет выплачиваться компенсация", - заключил Ж. Сулейменов.

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