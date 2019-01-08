Казахстанец возглавит международную экспедицию на вторую по высоте горную вершину

Еще никому не удавалось покорить ее в зимний период.

Заслуженный мастер спорта по альпинизму, покоритель 14 восьмитысячников планеты и кавалер ордена "Құрмет", офицер Центра горной подготовки ЦСКА старший лейтенант Василий Пивцов возглавит международную экспедицию, которая совершит восхождение на вторую по высоте вершину планеты К 2 (Чогори), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Международная экспедиция планируется с января по февраль текущего года. В экспедиции примут также участие опытные альпинисты-высотники из Казахстана, Кыргызстана и России. Это единственный восьмитысячник мира, на вершину которого до сих пор никто не смог подняться зимой. Он находится в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая.

"Идея покорить вершину К2 в зимнее время не покидала меня со времен последней попытки восхождения в составе зимней польской экспедиции сезона 2002-2003 годов. Наша команда постоянно поддерживает физическую форму. Кроме того, уже несколько лет мы проводим экспедиции на местные 6- и 7-тысячники, которые по погоде и климату максимально приближены к условиям, c которыми мы можем столкнуться при восхождении", - рассказал Василий Пивцов.

Экспедиция займет около двух месяцев, восхождение планируется провести в "гималайском стиле" - с установкой необходимого количества промежуточных лагерей, во время чего команда получит необходимую для восхождения высотную акклиматизацию.

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