55 человек спасены из снежного заноса в Алматинской области

На трассе застряло 22 автомобиля.

7 января 2019 года в Кербулакском районе Алматинской области на автодороге "Сарыозек-Когалы" из-за сильного ветра замело дорогу. В снежном заносе застряло 22 автомобиля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

В салонах находились 55 человек, из них 15 детей.

Сотрудники ДЧС эвакуировали авто на очищенный участок дороги. В работах было задействовано восемь человек личного состава Департамента и сотрудников дорожной службы района.

Среди эвакуированных жертв и пострадавших нет.

С 6 января и по сегодняшний день в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения "Ушарал-Достык" - с 83 по 184 км (село Коктума - станция Достык).

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напомнил правила поведения при снежных заносах.

- с объявлением штормового предупреждения об ограничении движения и возможных снежных заносов – необходимо ограничить передвижение на указанных в СМС рассылках направлениях.

- при выезде в дальнюю дорогу в автомобиле необходимо иметь теплые вещи, продукты питания, аптечку, буксировочный трос, лопату, восковые свечи, палатку или целлофан и все что, может пригодится Вам в критической ситуации.

- при следовании на автомобиле не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, если есть возможность, то вернуться назад до ближайшего населенного пункта, дождаться расчистки дороги.

- если Вы всё-таки стали пленником снежного заноса в ненаселенном пункте, в неблагополучных погодных условиях, не пытайтесь покинуть автомобиль, укройте двигатель автомобиля со стороны радиатора, позвоните по номеру 112.

- периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним; Не занесенный снегом автомобиль – хороший ориентир для поисковой группы.

- двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во избежание его "замораживания", при прогревании автомобиля важно не допустить затекания в кабинку (кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью важно следить, чтобы выхлопная труба не завалилась снегом и располагалась по направлению ветра.

- если в пути вместе окажется несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль в качестве укрытия, дожидаться спасательного подразделения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!