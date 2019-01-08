Как выросли цены на жилье за год
Стоимость перепродажи благоустроенного жилья составила 185 965 за квадратный метр.
Фото : forbes.kz8 января 2019, 18:38
Квадратный метр жилья в декабре 2018 года стоил 266 868 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МНЭ РК.
Так, в 2018 году (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) цены продажи нового жилья повысились на 2,6%, перепродажи неблагоустроенного – на 2,4%, благоустроенного – на 1,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 6%.
Стоимость перепродажи благоустроенного жилья составила 185 965 за квадратный метр. Цена неблагоустроенного жилья при перепродаже - 114 523 тенге. Арендная плата за благоустроенное жилье достигла 1384 тенге.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953135-570d6e9d94efb6f5ee03f9f345842f17
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...