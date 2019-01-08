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Как выросли цены на жилье за год

Стоимость перепродажи благоустроенного жилья составила 185 965 за квадратный метр.

Фото : forbes.kz8 января 2019, 18:38

Квадратный метр жилья в декабре 2018 года стоил 266 868 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МНЭ РК.

Так, в 2018 году (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года) цены продажи нового жилья повысились на 2,6%, перепродажи неблагоустроенного – на 2,4%, благоустроенного – на 1,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 6%.

Стоимость перепродажи благоустроенного жилья составила 185 965 за квадратный метр. Цена неблагоустроенного жилья при перепродаже - 114 523 тенге. Арендная плата за благоустроенное жилье достигла 1384 тенге.


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