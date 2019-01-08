Заключенный убил себя после того, как казнь снова отменили

48-летний Скотт оставил предсмертную записку, в которой рассказал, что не хочет, чтобы внучка видела его таким.

Скотт Дозье был приговорён к смертной казни за убийство двух наркодилеров. Одного из них нашли мёртвым в пустыне в 2005 году, а второго преступник ограбил, убил и расчленил тремя годами ранее. Несмотря на это, казнь 48-летнего Скотта постоянно откладывали, из-за чего заключённый сильно переживал и уже несколько раз пытался покончить с собой. После того как в 2017 году смертельная инъекция была перенесена во второй раз, нервы мужчины не выдержали, передает Life.

"Я не могу пройти и пяти ярдов без того, чтобы кто-нибудь не сказал мне, что делать и куда идти. 48 камер на 48 человек, приговорённых к казни, и мне приходится жить среди убийц, разговаривая о тонкостях изнасилования", - сказал он.

Скотт неоднократно заявлял, что он скорее покончит с собой, чем проведёт годы взаперти. Он даже отправил письмо судье штата со словами: "Я ясно дал понять, что хочу, чтобы меня казнили... Даже если страдания неизбежны. Просто сделайте это!"

"Когда вы будете читать это, я уже буду мёртв. Одни говорят, что я смелый, другие — что трус. В отличие от меня, в камере есть люди, которые цепляются за жизнь зубами и ногтями. Один старик здесь с 1979 года..." - из предсмертной записки Скотта.

В итоге мужчина покончил с собой. В последнем разговоре, который был записан на диктофон, Скотт признался, что чувствует, что "его жизнь ничего не стоит". Перед суицидом он оставил предсмертную записку.

"У меня есть внучка, которой исполнилось два года. Но я отказывался с ней видеться. Я помню своего замечательного дедушку и не хочу, чтобы моя внучка видела меня в тюрьме. Когда я умру, она будет воображать, каким я был, а не вспоминать как убийцу. Я никогда не был тем, кто прячется. Я считаю, что вы должны стоять на ногах, а не жить на коленях. Теперь я, Скотт Дозье, говорю: "Давайте сделаем это. До свидания" - из предсмертной записки Скотта.

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