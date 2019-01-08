В Астане наблюдается снижение количества ДТП

с 9 по 11 января 2019 года на территории города Астаны проводится широкомасштабная акция "В столице стоп ДТП!".

По итогам 2018 года в столице наблюдается снижение ДТП на 9,4%, в т.ч. с погибшими на 43,3% и пострадавшими на 10,4%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Вместе с тем, в столице по сей день продолжаются совершаться дорожно-транспортные происшествия, в которых люди зачастую получают различные телесные повреждения, а порою и гибнут люди.

"В этой связи, а также в целях профилактики ДТП и снижения тяжести последствий в них, а также укрепления дорожно-транспортной дисциплины, среди участников дорожного движения в период с 9 по 11 января 2019 года на территории города Астаны проводится широкомасштабная акция "В столице стоп ДТП!", - говорится в сообщении ДП.

Одна из основных задач проводимого мероприятия – это повышение культуры со стороны участников дорожного движения, а также привлечение внимания общественности к необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

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