Как Тихий океан сдерживает глобальное потепление

Глубокие слои компенсируют около 30% тепла, поглощенного Мировым океаном в XX веке.

За поддержание баланса вполне могут отвечать воды Тихого океана. К такому выводы пришли эксперты из Океанографического института в Вудс-Хоуле и Гарвардского университета, пишет Hi-news.ru.

Дело в том, что, несмотря на то, что поверхностные его слои сохраняют температуру на примерно одном уровне, глубины океана в это же самое время охлаждаются, что в целом нивелирует глобальное изменение климата.

"Климат изменяется с течением времени. Это естественный процесс." — говорит один из авторов работы Питер Гюйберс, профессор планетологии и наук о земле из Гарвардского университета. "Вода, находящаяся сейчас на дне Тихого океана, была на поверхности еще до начала Малого ледникового периода, в IX-XII веках. Когда температура начала снижаться, она стала холоднее и плотнее, опустившись на дно. Нашей целью было разработать модель того, как внутренние характеристики океанов отвечают на изменения климата на поверхности".

Ученые создали компьютерную симуляцию этих процессов и она подтвердила их догадки. Но этого оказалось недостаточно и они использовали метеорологические данные и данные замеров температуры глубоких слоев воды Тихого океана, взятые 80-х годах прошлого столетия. После сравнения этих показателей с современными оказалось, что холодные слои располагаются на глубине двух километров и глубже. И они продолжают охлаждаться.

"Глубокие слои компенсируют около 30% тепла, поглощенного Мировым океаном в XX веке. Это примерно то количество, которое необходимо для приведения океана в равновесие с атмосферой. Температура воздуха растет из-за парниковых газов, но глубины океана компенсируют это охлаждением воды. Понимание этих процессов позволит лучше разобраться в процессах глобального потепления".

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