Председателя "Независимой ассоциации предпринимателей" осудили на 6,5 лет

Среди обманутых - свыше 40 человек.

За мошенничество в особо крупном размере осудили Талгата Акуова. Экс-главу независимой ассоциации предпринимателей приговорили к 6 годам 8 месяцам в колонии общего режима, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

"Суд также лишил его права занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 3 года. При назначении наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства, а именно, частичное возмещение ущерба, первое привлечение к уголовной ответственности, а также отсутствие отягчающих уголовную ответственность обстоятельств", - сказал руководитель пресс-службы Алматинского городского суда Диас Махамбетов.

Среди обманутых - свыше 40 человек. Каждый из них вложил не менее миллиона тенге. А инвесторов Талгат Акуов привлекал обещаниями - некий выгодный проект должен был не только окупиться, но и принести немалые дивиденды - от 18-ти до 24-х процентов годовых. Почти все пострадавшие - члены независимой ассоциации предпринимателей.

Собрав с них деньги, Талгат Акуов скрылся и с 2014-го находился в бегах. Задержать его удалось лишь в прошлом году. Сам Акуов, по-прежнему, отрицает вину.

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