53 населенных пункта Кызылординской области в зоне риска затопления

На круглосуточный режим работы переведены все службы.

Старая дамба в Кызылординской области, которую вода пробила два дня назад, - восстановлена. Об этом телеканалу "Астана" в областном управлении по мобилизационной подготовке, передает Zakon.kz.

Специалисты ведомства предупредили население региона о возможном затоплении. По их данным, сейчас в зоне риска находится 53 населенных пункта. В связи с чем на круглосуточный режим работы переведены все службы. За дамбами, участками закреплено свыше сотни организаций области, в готовность приведены более четырехсот единиц техники, заготовлены сотни тысяч мешков с песком, а также необходимые инертные и горюче-смазочные материалы. К вылету готовы и два вертолета "Казавиаспас". В этом году бюджет на противопаводковые мероприятия в Кызылординской области - удвоен. Выделено почти 450 млн тенге, уточнили в управлении.

- Из резерва правительства республики Казахстан было выделено 2 миллиарда 656 миллионов тенге на строительство защитной дамбы на левобережье Сырдарьи. В прошлом году десятикилометровая дамба, отвечающая современным требованиям, построена. Два дня назад на том участке вода пробила старую дамбу, но уперлась в новую, дальше не прошла. Сейчас старая дамба восстановлена, - рассказал замруководителя Кызылординского областного управления по мобилизационной подготовке Габит Жанабаев.

К возможному затоплению готовы и жители потенциально опасных участков. В случае ЧС их могут принять почти 80-т сборных эвакуационных и около сотни приемных пунктов. ПО телефону сельчане рассказали, что на Сырдарье установился ледостав, толщина льда порядка 40 сантиметров.

- В случае подъема уровня воды мы готовы к срочной эвакуации на безопасные участки. Документы всегда наготове. Река Сырдарья всего где-то в километре от нашего аула Басыкара. Аул никогда не затапливало, не было таких случаев, есть защитная дамба. Пасти скотину нам больше негде, других пастбищ нет. Как только акимат поднимет тревогу, мы сразу с живностью переедем отсюда в безопасные зоны, - рассказал житель Казалинского района Кудайберген Каратаев.

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