Футболист "исчез" в куртке тренера

Пользователи Twitter обратили внимание на эпизод, который произошел после матча Кубка Англии "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон", передает Lenta.ru.

После окончания встречи, которую "Ливерпуль" проиграл, главный тренер "красных" Юрген Клопп обнял полузащитника Джердана Шакири, и внезапно тот "исчез" из кадра. Произошедшее насторожило многих пользователей, и они принялись разыскивать футболиста.

Missing: Xherdan Shaqiri Last seen: Jurgen Klopp's jacket ???? pic.twitter.com/xIoxA0WfpE

"Разыскивается Джердан Шакири. В последний раз его видели в куртке Юргена Клоппа".

Многие обратили внимание, что Шакири не просто исчез. По мнению юзеров, Клопп подменил его на полузащитника Фабинью, который так же внезапно появился в кадре после того, как Шакири испарился.

How the fuck did Klopp just turn Shaqiri into Fabinho ???? pic.twitter.com/cwKubPppVL