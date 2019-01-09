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Футболист "исчез" в куртке тренера

Произошедшее насторожило многих пользователей, и они принялись разыскивать футболиста.

Фото : Peter Byrne/ PA via AP9 января 2019, 00:08

Пользователи Twitter обратили внимание на эпизод, который произошел после матча Кубка Англии "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон", передает Lenta.ru.

После окончания встречи, которую "Ливерпуль" проиграл, главный тренер "красных" Юрген Клопп обнял полузащитника Джердана Шакири, и внезапно тот "исчез" из кадра. Произошедшее насторожило многих пользователей, и они принялись разыскивать футболиста.

"Разыскивается Джердан Шакири. В последний раз его видели в куртке Юргена Клоппа".

Многие обратили внимание, что Шакири не просто исчез. По мнению юзеров, Клопп подменил его на полузащитника Фабинью, который так же внезапно появился в кадре после того, как Шакири испарился.

"Черт, как Клопп смог превратить Шакири в Фабинью?"

"Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии. Весной клуб сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.


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