В Китае могут казнить учёного, создавшего генетически модифицированных детей

В институте, где работал исследователь, пояснили, что ничего не знают об экспериментах.

Китайский учёный Хе Цзянькуй, который заявил о рождении двух генетически модифицированных детей, может быть приговорён к смертной казни, передает Life.

Учёный в ноябре 2018 года сделал заявление о том, что в результате генных изменений ВИЧ-положительных родителей на свет появились здоровые дети. В эксперименте принимали участие семь пар, в которых мать была здоровой, а отец - ВИЧ-положительным. Благодаря изменению на генном уровне родились две здоровые девочки-двойняшки.

В институте, где работал Цзянькуй, пояснили, что ничего не знают о таких экспериментах. После выступления учёного поместили под охрану. Научное сообщество обвинило его в коррупции и взяточничестве. По мнению учёных, он прибегал к помощи профильных специалистов и вряд ли платил им из своего кармана. Статья, вменяемая исследователю, предполагает высшую меру наказания - казнь.

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