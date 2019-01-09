Парк ядерных технологий в ВКО не покупают уже четвертый раз

Тендер по "Парку ядерных технологий" не состоялся уже в четвертый раз из-за отсутствия участников.

Очередной тендер, уже четвертый, по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа "Парка ядерных технологий" города Курчатов не состоялся из-за отсутствия участников, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Информация об этом сегодня размещена на официальном сайте Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов. Председатель правления "Парка Ядерных технологий" Александр Борисенко в телефонной беседе рассказал, что и в предыдущие три тендера не было желающих взять парк в доверительное управление.

Если в начальных конкурсах стартовая цена составляла почти 6,8 миллиардов тенге, то в раз торги начинались с 4,8 миллиардов. По данным ТОО "РОСТ-service" активы парка оценены в 5,3 миллиарда тенге. Конкурсные условия предусматривают сохранение профиля деятельности Парка в области ядерных и радиационных технологий на три года. Также оговорены экономические показатели доходности - не менее 131 млн тенге в год.

Борисенко также сообщил, что интерес к деятельности "Парка ядерных технологий" проявляла Российская финансовая группа. Ее представители приезжали в Курчатов, знакомились с проектами и возможностями предприятия. Но на торги так и не вышли.

Между тем, частные инвестиции могли бы существенно помочь развитию и внедрению научных инноваций Парка, считает председатель правления.

Председатель правления "Парка Ядерных технологий" Александр Борисенко:

"С приходом нового хозяина частного эффективней будет работа. Сейчас какие проблемы, со 100% участием государства, заниматься коммерческой деятельностью тяжело. Потому что закон о госзакупках. Развивать производство, когда любую запчасть, любое сырье вы покупаете через конкурс, который то состоялся, то не состоялся. Вам заказывают продукт, а вы не можете исполнить, потому что не успели купить сырье, а если будет частник, легче будет решать эти вопросы. Похоже, что будет дальше объявляться конкурс и будет еще понижение".

Парк ядерных технологий был создан в 2005 году для развития и внедрения научных инноваций. Одна из прорывных разработок ученых парка - это водопоглощающие суперабсорбенты, которые способны решить проблему засушливых регионов Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!