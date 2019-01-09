Всемирный банк прогнозирует падение нефти до $67 за баррель

Это на $2 за баррель ниже июньских прогнозов.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2019 году до $67 за баррель, говорится в опубликованном во вторник январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики". В этом году документ носит название "Потемневший небосклон", передает ТАСС.

"Ожидается, что цены на нефть в среднем составят $67 за баррель в 2019 и 2020 годах, что на $2 за баррель ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность прогнозов высока", - сказано в докладе. Средняя цена на нефть в 2018 году составила $68 за баррель, "что немного ниже июньских прогнозов, но примерно на 30% выше, чем в 2017 году".

В ВБ поясняют, что имеется в виду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. В июне ВБ прогнозировал среднюю цену за баррель нефти по итогам 2018 года в $70, а в 2019 году - $69.

По прогнозам специалистов, такая цена на нефть сохранится в течение следующих трех лет. Кроме того, "ожидается, что рост спроса на нефть в 2019 году останется устойчивым", а перспективы в отношении поставок нефти "во многом зависят от производственных решений, принятых ОПЕК и ее партнерами, не входящими в ОПЕК".

"По-прежнему сохраняется значительная неопределенность в отношении последствий иранских санкций, а также перспектив добычи нефти в Венесуэле, - отмечается в документе. - Между тем ожидается, что добыча нефти в США вырастет еще на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году".

О темпах роста мировой экономики

В докладе Вб говорится, что темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,9% (ухудшение июньского прогноза на 0,1%) из-за сокращения объемов торговли и инвестиций. "Перспективы омрачаются: на фоне сокращения объемов торговли и инвестиций в 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,9%, - сказано в документе. - Отмечено снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности. Сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков".

Как ожидают в ВБ, в 2020 и 2021 годах темпы роста мировой экономики составят 2,8% (ухудшение июньского прогноза на 0,1%).

Согласно прогнозам авторов доклада, темпы роста экономики в развитых странах замедлятся в нынешнем году до 2%. "Ожидается, что падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности отрицательно повлияют на прогнозы стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Предполагается, что темпы роста экономики в этой группе стран в 2019 году останутся стабильными - на более низком, чем ожидалось, уровне в 4,2%", - говорится в документе.

"Динамичный экономический рост имеет важнейшее значение для сокращения масштабов бедности и ускоренного обеспечения общего благосостояния, - заявила вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиолу. - Поскольку перспективы развития мировой экономики омрачились, ключевую роль в преодолении нынешней неопределенности и оживлении экономического роста сыграют повышение эффективности планирования на случай чрезвычайных ситуаций, содействие торговле и расширение доступа к финансированию".

Сырьевые товары

Как отмечается в докладе, "экономический подъем в странах - экспортерах сырьевых товаров прекратился, а в странах - импортерах сырьевых товаров снижается экономическая активность". "В 2019 году темпы экономического роста на душу населения в ряде стран будут недостаточны для сокращения их отставания в уровне дохода от развитых стран: среди стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран таких будет приблизительно 35%, а среди стран, затронутых нестабильностью, конфликтами и насилием, - гораздо больше: 60%", - подчеркнули в ВБ.

Угрозы дальнейшего спада

Специалисты опасаются, что "ряд событий может привести к дальнейшему снижению экономической активности".

"Резкое повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на величине притоков капитала и привести к замедлению темпов экономического роста во многих странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах. Отмеченный в прошлом рост государственной и частной задолженности может способствовать повышению уязвимости к изменениям в условиях финансирования и настроении рынка", - считают авторы доклада.

"Обострение напряженности в торговых отношениях может привести к ослаблению темпов роста мировой экономики и сбоям во взаимосвязанных глобальных производственно- сбытовых цепях", - говорится в документе.

Согласно рекомендациям ВБ, "для обеспечения устойчивого экономического роста развивающимся странам и странам с формирующейся рыночной экономикой следует восстановить защитные механизмы экономической политики и наращивать производительность".

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