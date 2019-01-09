Осадки ожидаются в Казахстане 9 января

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды.

Согласно прогнозу погоды, распространенному РПГ "Казгидромет", 9 января в Казахстане будет погода с осадками, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются местами осадки, лишь на западе республики - погода без осадков.

Местами по республике ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя 18-23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, в Мангыстауской, Кызылординской областях местами – гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, в Акмолинской и Павлодарской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-25 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане 9 января днем будет облачно, -13.

В Алматы днем будет облачно, +4.

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