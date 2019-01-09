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Орехи с наркотиками пытались передать осужденному в новогодней посылке

Изъятое вещество оказалось сильнодействующим гашишом.

Фото : gorobzor.ru9 января 2019, 09:38

В колонии строгого режима в новогодние праздники осужденному пытались передать наркотики в орехах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

"В дни новогодних праздников в учреждение ЕС-164/8 (режим максимальной безопасности, село Саумалколь Айыртауского района СКО) поступила необычная посылка осужденному, отбывающему 5-летний срок наказания за наркотические средства. При досмотре продуктов питания сотрудники УИС обратили внимание на грецкие орехи. Бдительность не подвела стражей правопорядка. Внутри орехов оказались наркотики", - сообщили в ведомстве.

8 января судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является сильнодействующим гашишом, общий вес которого составил без малого 20 граммов. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Также в Костанае, в поступившей 8 января в учреждение УК-161/2 (режим максимальной безопасности) бандероли, адресованной осужденному, отбывающему длительный срок наказания за тяжкое преступление, были обнаружены запрещенные предметы: сотовый телефон, зарядное устройство и сим-карты. Они были вмонтированы во внутрь портативного видеоплеера.


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