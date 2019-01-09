В Шымкенте задержан подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки

В отношении подозреваемого, задержанного в декабре месяце, была санкционирована мера пресечения специализированным следственным судом Шымкента - арест.

В Шымкенте задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Им оказался житель Шымкента, 1988 г.р., ранее не был судим. Инцидент произошел в конце августа прошлого года.

Он подозревается в том, что совершил насилие над несовершеннолетней девочкой, 2005 г.р.

В отношении подозреваемого, задержанного в декабре месяце, была санкционирована мера пресечения специализированным следственным судом Шымкента - арест, он водворен в изолятор временного содержания сроком на два месяца.

Жанар Есенбекова

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