В Шымкенте задержан подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки
В отношении подозреваемого, задержанного в декабре месяце, была санкционирована мера пресечения специализированным следственным судом Шымкента - арест.
В Шымкенте задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Им оказался житель Шымкента, 1988 г.р., ранее не был судим. Инцидент произошел в конце августа прошлого года.
Он подозревается в том, что совершил насилие над несовершеннолетней девочкой, 2005 г.р.
В отношении подозреваемого, задержанного в декабре месяце, была санкционирована мера пресечения специализированным следственным судом Шымкента - арест, он водворен в изолятор временного содержания сроком на два месяца.
Жанар Есенбекова
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