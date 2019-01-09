Назарбаев подписал закон о сотрудничестве налоговых служб Казахстана и Хорватии

Соглашение направлено укрепление сотрудничества налоговых служб обоих государств, обмен в будущем информацией по всем видам налогов.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Соглашение направлено укрепление сотрудничества налоговых служб обоих государств, обмен в будущем информацией по всем видам налогов.

Документ устанавливает порядок, определяющий резидентство, который будет одинаково использоваться в обоих государствах, а также предельные ставки по таким пассивным доходам как дивиденды, проценты, роялти. Кроме того, предоставляется правовая основа для решения налоговых споров между компетентными органами двух государств.

Товарооборот между двумя странами с 2008 по 2018 годы он составил 1,4 млрд долларов.

Основными статьями казахстанского экспорта являются нефтепродукты и алюминий. В структуре импорта преобладают фармацевтическая продукция, косметические средства и текстильные изделия.

По словам министра финансов РК Алихана Смаилова, подобные международные договоры служат гарантией для иностранных инвесторов, а также создают возможность для справедливого распределения права на налогообложение между двумя государствами

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