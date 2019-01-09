Сегодня 90% инвестиций города формируют частные инициативы, при этом главным инвестором города является малый бизнес - Султанов.

Малый и средний бизнес формируют экономику Астаны на 58,5%. Об этом 9 января во время расширенного совещания с активом города рассказал аким столицы Бахыт Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Астана единственный город-регион в стране, который перешагнул рубеж в 50%.

"Всего в городе работают более 100 тыс. субъектов бизнеса. За последние восемь лет их количество увеличилось почти в пять раз. Каждый третий астанчанин занят в сфере предпринимательства. Более половины налоговых поступлений в бюджет - это налоги малого и среднего бизнеса", - сказал Султанов.

Он также обратил внимание, что Астана превратилась из города госслужащих и нацкомпаний в город предпринимателей. Так, в 2018 году в столицу было привлечено более 1 трлн тенге инвестиций.

"И если раньше почти больше половины привлеченных инвестиций в город шло из госбюджета, сейчас же доля бюджетных инвестиций сократилась до десятой части. Таким образом, сегодня 90% инвестиций города формируют частные инициативы, при этом главным инвестором города является малый бизнес", - прокомментировал он изменение в структуре инвестиций.

По его данным, Астана стала более привлекательной для иностранного капитала. В доказательство своих слов аким привел статистику: в 2018 году четверть общего объема инвестиций пришла из-за рубежа.

Татьяна Ковалева, Астана

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