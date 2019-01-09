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Тарифы на комуслуги в Астане были снижены в среднем на 9%

Снижены тарифы на электроэнергию - на 13%, на теплоснабжение – на 9%, на водоснабжение и водоотведение – на 10%, на вывоз твердо бытовых отходов, лифтовые услуги и на услуги КСК – на 5%.

Фото : открытые источники9 января 2019, 11:33

Тарифы на услуги субъектов естественных монополий (электроэнергия, отопление и так далее) в Астане с 1 января снижены в среднем на 9%. Об этом 9 января во время расширенного совещания с активом города по итогам 2018 года и задачах на 2019 год рассказал аким столицы Бахыт Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

"С 1 января текущего года снижены тарифы для горожан на электроэнергию - на 13%, на теплоснабжение – на 9%, на водоснабжение и водоотведение – на 10%, на вывоз твердо бытовых отходов, лифтовые услуги и на услуги КСК – на 5%", - сообщил Султанов.

Помимо этого он отметил, что в 2018 году в столице было трудоустроено более 11 тыс. человек. А активными мерами согласно Комплексному плану содействия занятости было охвачено более 29 тыс. человек, что на 18% больше плана.

Также была увеличена оплата труда участников общественных работ с 48 тыс. до 84 тыс. тенге.

Татьяна Ковалева, Астана


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