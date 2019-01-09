Мужчину убили и сожгли в Алматинской области

Двое подозреваемых уже задержаны, один находится в розыске.

Жестокое убийство мужчины, вызвавшее большой резонанс среди жителей поселка Карабулак, раскрыли по горячим следам полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

О преступлении журналистам Zakon.kz стало известно после того, как в редакцию обратились неравнодушные жители поселка Карабулак, сообщившие о жестоком убийстве односельчанина. По их информации, молодого человека сначала зарезали, а затем провезли его тело практически через весь поселок и попытались сжечь в логу с помощью нескольких шин от автомобилей. Также они сообщили, что хотя двух убийц полицейским удалось задержать, третий по-прежнему находится на свободе и его якобы даже видели неподалеку от поселка.

За разъяснениями мы обратились в Департамент полиции Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром 30 декабря в логу, расположенном в поселке Карабулак Талгарского района, действительно был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего удалось установить достаточно быстро. Им оказался местный житель 1980 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). И уже в тот же день в ходе оперативных действий, проведенных полицейскими Управления полиции Талгарского района, был установлен круг подозреваемых.

"В совершении преступления обоснованно подозреваются трое местных жителей 1998, 1999 и 1992 года рождения. В течение дежурных суток один из подозреваемых был задержан. Им оказался житель того же поселка 1998 года рождения. Второй – 1999 года рождения - был задержан 2 января. Он пришел в полицию сам, когда оперативники уже установили его местонахождение и выезжали на его задержание. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении третьего подозреваемого 1992 года рождения продолжаются силами сотрудников Талгарской районной полиции и областного Департамента полиции. Учитывая, что личность его уже установлена, его задержание дело времени", – сообщил представитель пресс-службы областного ДП Кобейхан Нурахмет.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в ночь с 29 на 30 декабря компания мужчин распивала спиртные напитки в доме одного из подозреваемых. В ходе возникшей ссоры один из мужчин нанес ножевое ранение потерпевшему, которое оказалось смертельным. После этого трое участников застолья, чтобы скрыть преступление, завернули тело погибшего в одеяло, вывезли на тележке в лог и попытались его сжечь.

Сейчас двое задержанных содержатся в ИВС Талгарской районной полиции. По факту ведется досудебное расследование предусмотренное статьей 99 УК РК.

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